Reinfelder Innenstadt : Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Der Verursacher des Einparkunfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

08. Juli 2021, 11:13 Uhr

Reinfeld | Während ein Lübecker am 7.Juli gegen 11.30 Uhr in Reinfeld beim Friseur saß, konnte beobachten, wie direkt vor seinem VW Golf eine Mercedes A-Klasse auf dem Parkstreifen vor der Deutschen Bank einparkte.

Schaden am Fahrzeug festgestellt

Nach seinem Friseurbesuch musste der 31-Jährige feststellen, dass sein Fahrzeug bei dem Parkmanöver offenbar angefahren worden war. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Der Fahrer der braun-metallic farbenen A-Klasse hatte sich mit seinem Fahrzeug allerdings bereits wieder entfernt.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht daher nun Zeugen für diese Verkehrsunfallflucht in der Paul-von-Schoenaich-Straße der Karpfenstadt. Zeugenhinweise an die Polizeistation in Reinfeld unter der Telefonnummer 04533 - 791717.