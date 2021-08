Bezug zum Rockermilieu? : Scharfe Polizeikontrollen bei Motorradtreffen in Schwarzenbek

Die Veranstaltung war angemeldet, doch die erwarteten Teilnehmer riefen die Polizei auf den Plan. Der Grund: Bezüge zum Rockermilieu. 103 Kontrollen gab es darum am Wochenende im Rahmen eines Motorradtreffens.

Schwarzenbek | Polizisten mit Maschinenpistolen und Gesichtsmasken, schwere Maschinen, Blaulicht: Die Szenerie am Wochenende an der Röntgenstraße in Schwarzenbek war filmreif. Eine Veranstaltung des örtlichen Motorradclubs hatte die Behörden auf den Plan gerufen. Denn das Treffen war zwar angemeldet und genehmigt, doch bei einigen der erwarteten Gäste bestanden o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.