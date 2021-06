Vermisstensuche : 70-Jähriger aus Reinfeld vermisst

Ein 70-Jähriger Reinfeld wird seit Montagmittag,31.Mai, vermisst.

01. Juni 2021, 15:58 Uhr

Reinfeld | Wer hat Egon M. aus Reinfeld gesehen? Der 70-Jährige aus der Karpfenstadt gilt seit Montagmittag, 31. Mai, als vermisst.

Laut Polizei wurde der Senior letztmalig gegen 12 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Segeberger Straße in Reinfeld gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

„Es gibt Anhaltspunkte, dass sich der Vermisste im Bereich Cuxhaven aufhalten könnte“, teilt Polizeisprecherin Sandra Kilian mit. Die Suche hat auch daher Dringlichkeit, weil der Vermisste Medikamente einnehmen muss.

Der 70-Jährige ist von kräftiger Statur und hat einen Vollbart

Und so sieht der Vermisste aus Reinfeld aus: Er ist von kräftiger Statur. Er trägt einen weißen Vollbart und graue Haare mit lichter Kopfplatte. Er ist mit einer gräulichen Sommerjacke, einer blauen Jeans, einer blauen Schirmmütze, schwarzen Turnschuhen und einer Brille bekleidet. Zudem führt er einen schwarzen Tagesrucksack und einen hölzernen Gehstock mit.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle oder die 110 entgegen.