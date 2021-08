Zeugen gesucht : 10-Jährige stürzt bei Notbremsung,Pkw-Fahrer fährt einfach weiter

Die Ermittlungen laufen. Die Polizei in Ahrensburg hofft auf Hinweise und sucht nach dem unfallbeteiligten Pkw-Fahrer.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

15. August 2021, 20:46 Uhr

Ahrensburg | Mit ihrem Bremsmanöver verhinderte sie einen Zusammenstoß mit einem Pkw, doch stürzte dabei selbst. Eine 10-Jährige verletzte sich bereits am Dienstag,10. August, in Ahrensburg bei einem Sturz im Einmündungsbereich Woldenhorn und Carl-Brackmann-Straße.

Doch wie konnte es dazu kommen? „Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße Woldenhorn. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender weißer Pkw bog an der Einmündung Carl-Barckmann-Straße nach rechts ab, während in diesem Moment die 10-Jährige die Straße querte“, erklärt Polizeisprecherin Sandra Kilian die Situation.

Junge Radfahrerin stürzt durch starkes Abbremsen

Die junge Radfahrerin habe dann so stark gebremst, dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Mit dem Pkw kollidierte sie durch ihr Bremsmanöver nicht. Allerdings entfernte sich der Pkw-Fahrer vom Unfallort, ohne nach dem gestürzten Mädchen zu schauen oder sich um sie zu kümmern.

Polizei Ahrensburg sucht nach Zeugen

Es werden jetzt Zeugen gesucht. Es wird wegen des unerlaubten Entfernen von einem Unfallort ermittelt. Die Polizei in Ahrensburg hofft entsprechend auf Hinweise und sucht nach dem unfallbeteiligten Pkw-Fahrer. Dieser wird aufgerufen sich bei der Polizei zu melden.

Außerdem stellt die Polizei Fragen: „Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann weiteren Hinweise zum weißen Pkw und dessen Fahrzeugführer machen?“.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (04102)- 8090 entgegen.