Kunst und Corona : Galerie Boart feiert 5. Geburtstag und darf aus dem Shutdown

Die Wiedereröffnung der Produzentengalerie in der Mühlenstraße der Kreisstadt findet am Mittwoch, 10. März, statt.

Bad Oldesloe | Die Galerie Boart in der Mühlenstraße 9-10 in Bad Oldesloe hat sich inzwischen zu einem kulturellen Kleinod entwickelt. Neben dem Kub als „große Schwester“ ist sie über die Grenzen der Kreisstadt als Kunststandort bekannt. Doch ihren 5. Geburtstag haben sich die Oldesloer Galeristen etwas anders vorgestellt, aber in Pandemie-Zeiten müssen sie noch zur...

