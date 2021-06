Kultur im Kreis Stormarn : Jury überprüft Entscheidung nach Kritik an den Preisträgern

Die ausgewählten Preisträger sollen sich an Verschwörungstheoretiker-Demonstrationen der Querdenker-Szene beteiligt haben. Die Vergabe wird daher neu diskutiert.

Bad Oldesloe | Erhalten die bisher ausgewählten Gewinner des ersten mit 10.000 Euro dotierten Kulturfonds-Preises in Stormarn ihren Preis doch nicht? Nachdem es Hinweise darauf gab, dass die ausgewählten Preisträger sich an Querdenker- und Anti-Coronamaßnahmen Demonstrationen in Stormarn beteiligt haben sollen, sieht die Jury den Bedarf, sich neu zu beraten. Das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.