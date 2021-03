Feuerwehren in Stormarn : Zahlreiche Sturmeinsätze im Kreisgebiet

Bis 19.30 Uhr waren die Feuerwehren in Stormarn bereits zehn Mal zu Sturmeinsätzen ausgerückt.

Delingsdorf | Eine kräftige Windböe hat unter anderem am Donnerstagnachmittag, 11. März, einen Baum in der Straße „Am Teich“ in Delingsdorf gefällt und in Richtung eines Parkplatzes vor einem Wohnhaus gedrückt. Feuerwehrleute der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehr Delingsdorf zerlegten den Baum in handliche Stück und räumten die Straße wieder frei. 10 Einsät...

