Feuerwehr Ahrensburg : Längerer Einsatz bei Schornsteinbrand in Ahrensburg

Der dringend benötigte Schornsteinfeger wurde von der Feuerwehr Bad Oldesloe nach Ahrensburg gebracht.

Ahrensburg | Zu einem Schornsteinbrand in einem Reihenhaus wurde am Dienstagabend, 25.Mai, die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg in die Gorch-Fock-Straße alarmiert. Die beiden Hausbewohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht und einen Notruf abgesetzt. Für die Wehr war es bereits der dritte Einsatz an diesem Tag. Weiterlesen: Zwei Einsätze gleichzeiti...

