Ahrensburg : Geschlossenes Maislabyrinth als Übungsplatz für Rettungshunde

Während behördliche Auflagen noch immer die eigentlich längst geplante Eröffnung des Maislabyrinths in Ahrensburg verhindern, durften Rettungshunde es bereits nutzen.

Ahrensburg | Behördliche Auflagen haben den Start des Maislabyrinths in Ahrensburg bisher verhindert. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht. Denn so konnte am Sonntag, 8. August, die Rettungshundestaffel des ASB aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg auf dem verwaisten Gelände die Personensuche geübt. Weitere Übungen seien geplant, angefragt sei auch die Feuer...

