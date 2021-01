Kreis Stormarn : Wie fühlen sich Schüler in der Corona-Situation?

Die Situation für Schülerinnen und Schüler während des Lockdowns ist schwierig. Wie gehen die Kinder und Jugendlichen und die Lehrer damit um?

Avatar_shz von Jonna Dabelstein

19. Januar 2021, 17:22 Uhr

Bad Oldesloe | Die Schüler in Schleswig-Holstein müssen sich seit Monaten im Home-Schooling selber motivieren, disziplinieren, Sachen beibringen und bereit für Veränderungen sein. Und das fällt jedem unterschiedlich leicht. Es fängt ja schon bei den verschiedenen Voraussetzungen an, die zuhause bereitstehen. Nicht jeder hat ein stabiles Umfeld, in dem es sich lernen lässt, von ausreichend digitalen Endgeräten ganz zu schweigen. Und genau da ist der Punkt. Das sind nämlich Themen, die öffentlich diskutiert werden und denen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es geht dann hauptsächlich um den verlorenen Bildungsauftrag und nicht um das seelische Wohl der einzelnen Schüler.

Hoffnung auf entspannte Wochen

Als es am 13. März 2020 hieß: „Landesweite Schließung von Schulen ab Montag“, erwarteten viele Schüler ein paar entspannte Wochen, in denen die Schule im Hintergrund mitlaufen würde. Und so war es in der ersten Zeit auch. Die Schüler haben eigene Routinen entwickelt, sind mit ihren Haustieren draußen gewesen und haben sich mit ihren Geschwistern fit gehalten. Die Schüler haben mal mehr und weniger Schulaufgaben bekommen. Mit dieser Pflicht sind alle anders umgegangen sind. „Ich hatte endlich mal Zeit ein wenig runter zu kommen und mich um mich selbst zu kümmern.“, bewertet auch die 15-jährige Svenja Behrens, Schülerin des Kopernikus Gymnasiums Bargteheide, die dazu gewonnene Zeit als positiv. Als dann aber langsam immer mehr Infektionen im persönlichen Umfeld auftraten, wurde die Situation beängstigender.

Präsenztage waren ungewohnt

Die Schüler hatten sich irgendwann so an das lockere Leben gewöhnt, dass sie an dem Ersten ihrer Präsenztage total eingeschüchtert, von der unbekannten Situation, waren. Da es in Richtung Sommer mehr Zuversicht gab, hat sich die Lage bei allen etwas normalisiert. Die Schüler konnten ihre Freunde vielleicht nicht alle persönlich getroffen, aber auch über WhatsApp, Instagram und Zoom sind sie in Kontakt geblieben. „Außerdem habe ich gelernt die einfachen Sachen, wie zum Beispiel seine Freunde zu treffen, wertzuschätzen.“, sagt Svenja Behrens. Viel haben die Zeit auch mit ihren Geschwistern und Eltern verbracht und sehen das als großen Vorteil. Bei Einzelkindern, wo beide Eltern berufstätig sind, sah die Situation allerdings ganz anders aus. Viele Menschen hofften, dass die Politiker den Sommer über ein Konzept für den bevorstehenden Winter entwickelten.

st





Schüler fühlten sich allein gelassen

Im Spätsommer fing dann auch die Schule wieder an und während die Politiker die ganze Zeit über angeblich wichtigere Wirtschaftsfragen diskutierten und sich Mitbürger beschwerten Masken zu tragen, fühlten sich einige Schüler im Stich gelassen. Sie waren diejenigen, die den ganzen Tag in der Schule, teilweise acht Stunden mit Masken auf, saßen und dabei bei noch lernen sollten. Zu dem Zeitpunkt haben sich die Schüler teilweise mehr Empathie gewünscht. Noch dazu wurde es Ende des Jahres ungemütlich. In der Schule war es, durch die offenen Türen und Fenster, eisig kalt. Die verschiedenen Kohorten des Kopernikus Gymnasiums Bargteheide hatten fest bestimmte Pausenhofzeiten. Das muss bestimmt witzig ausgesehen haben, wie neunzig Schüler aus einem Jahrgang, in kleinen Grüppchen frierend auf dem Schulhof standen.

Situation belastet

Als es dann erneut Shutdown hieß und es diverse Absagen regnete, ging den Jugendlichen die Situation langsam echt auf die Nerven. Das ganze Jahr war so negativ geprägt, dass es mittlerweile auf das Gemüt drückte. Es machte die Menschen unglücklich, dass sich einige Leute den Regeln widersetzten und sie immer wieder umgangen, während sich andere daran hielten. Immerhin waren die Bürger auf einen solchen Zusammenhalt angewiesen. „Am meisten nervt es mich, dass es immer noch Leute gibt, die sich überhaupt nicht, also nicht mal ein bisschen an die Regeln halten. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sich denn nicht mal für ein paar Wochen zusammenreißen kann.“, erklärt Jette Rusche, Schülerin einer neunten Klasse am Kopernikus Gymnasium Bargteheide.

Home-Schooling läuft sehr unterschiedlich

Außerdem hieß es erneut Distanzlernen und dieses Mal fielen starke Unterschiede der Organisation von Schule zu Schule und von Schüler zu Schüler auf. Am Beruflichen Gymnasium in Oldesloe läuft das Home-Schooling momentan gut. „Meine Schule führt den Unterricht sehr strukturiert durch.“, berichtet Maybrit Redmann, eine dortige Schülerin. Dort finden alle Schulstunden zur gewohnten Uhrzeit statt, so bleibt eine gewisse Routine erhalten. Das ist aber lange nicht überall der Fall. Ob der Unterricht gut organisiert ist, hängt auch von den Lehrkräften ab. „Ich finde es aber super, dass unsere Lehrer so engagiert sind und sich Mühe geben, sodass das Home-Schooling angenehmer für uns Schüler wird.“, sagt die 15-Jährige Jette Rusche.

Feste Routinen fehlen

Vielen Schülern fehlen im Moment feste Routinen und auch den Lehrern reicht das ständige hin und her. „Ich persönlich würde mir klare Vorgaben wünschen, ab welchem Inzidenzwert, welches Unterrichtsmodell gelten soll“, sagt die Deutsch- und Geschichtslehrerin Aurélie Stirnal vom Kopernikus Gymnasium Bargteheide. Natürlich habe die Eindämmung der Infektionszahlen oberste Priorität, aber trotzdem sei die Lösung, von unter anderem technischen Problemen in Schulen zu kurz gekommen, stellt die Lehrerin fest.

st





Arbeitsweisen sehr unterschiedlich

Die Unterschiede zwischen den Schülern fallen vor allem durch verschiedene Arbeitsweisen auf. Einigen Schülern fällt es total schwer sich selber zu motivieren Schulaufgaben zu machen. „Man könnte viele Produktive Dinge schaffen, doch anstatt mit einem Projekt anzufangen, lässt man sich ablenken.“, stellt die 16-Jährige Maybrit Redmann fest. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Schüler, die disziplinierter sind und denen somit das alleine Lernen leichter fällt. Wichtig seien, laut der Schüler, Disziplin und Zielstrebigkeit. Aber auch an dem gewohnten Tagesablauf solle man festhalten. Natürlich hat man die Möglichkeit, Schulaufgaben nach dem eigenen Bedürfnis den Tag über aufzuteilen, aber es gestalte sich schwieriger produktiv zu arbeiten, wenn man erst um 12 Uhr in den Tag starte, sagt eine Schülerin. Außerdem sind einige Schüler der Meinung, dass sie durch das Home-Schooling lernen selbständiger zu arbeiten und mit Verantwortung umzugehen.

st





Wunsch: Ende der Einschränkungen

Es gibt verschiedene Meinungen über das Home-Schooling. Manche fühlen sich wohl und schaffen es produktiv, teilweise sogar produktiver als in der Schule, zu lernen. Diese Schüler haben durch das Schnuppern in das Home-Schooling, selbständiges Arbeiten für sich entdeckt und wollen das auch in der Zukunft weiterführen. Andere Schüler sind einsam und sind ohne das gemeinsame Lernen unproduktiver. Ihnen ist aufgefallen wie wichtig die Struktur und die Motivation der Mitschüler in der Schule sind und das im Home-Schooling wichtige Werte verloren gehen. Die Schüler sind verschieden und das ist durch diese Krise noch mal besonders deutlich geworden. Was aber allen gleich viel fehlt, sind die Sozialen Kontakte. Dort sind sich alle einig: „Wäre da bloß nicht die Kontakteinschränkung.“, sagt Maybrit Redmann und spricht damit einen Wunsch aller Schüler aus.