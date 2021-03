Coronavirus in Bad Oldesloe : Verschärfter Kurs – so geht die Stadt jetzt gegen Maskenverweigerer vor

Die Stadt Bad Oldesloe möchte gegen Verstöße bei der Maskenpflicht, Abstandsregeln und Kontakbeschränkungen vorgehen.

Bad Oldesloe | Sie weigern sich Masken zu tragen, sie treffen sich in größeren Gruppen, sie ignorieren Bitten der Wirtschaftsvereinigung und klare Anweisungen von Geschäftsleuten – in der Kreisstadt gibt es eine gewisse Anzahl disziplinloser oder ignoranter Egoisten, die es mit Maskenpflicht und Corona-Maßnahmen nicht so eng sehen. Nun endet auch die Geduld der Stad...

