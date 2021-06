Lokalpolitik in Stormarn : Neuer Vorstoß für einen Ortsteilbeirat in Bad Oldesloe

Die Bewohner der dörflichen Bad Oldesloer Ortsteile sollen besser in politische Entscheidungen eingebunden werden. Dabei soll ein Ortsteilbeirat helfen.

Bad Oldesloe | Ein Neubaugebiet in Rethwischfeld, eines in Wolkenwehe, kein Dorftreff in Seefeld, eine Straßensanierung in Schadehorn, der Verfall einer Kate in Blumendorf - Probleme und drängende Themen aus den dörflichen Oldesloer Ortsteilen kommen häufig in den Ausschüssen der Kreisstadt zur Sprache, wenn Anwohner die Bürgerfragestunde für das Vortragen ihrer Anl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.