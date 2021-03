Kreis Stormarn : Die Preise für Bauland im Kreis steigen weiter

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat die aktuellen Bodenrichtwerte für den Kreis Stormarn ermittelt, die Baulandpreise im Kreis steigen weiter.

Bad Oldesloe | Schwere Zeiten für all diejenigen, die im Kreis Stormarn auf der Suche nach Bauland für Ein- und Zweifamilienhäuser sind, bescheinigt der Gutachterausschuss für Grundstückswerte den interessierten Käufern. Die Flächen an Bauland seien begrenzt, so habe sich auch in den vergangenen zwei Jahren Bauland erheblich verteuert. Die Nachfragen nach Immobilien...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.