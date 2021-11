2. Basketball-Regionalliga : TSV Bargteheide feiert Pflichtsieg gegen Aufsteiger TuRa Harksheide

„Wir rasten jetzt deshalb nicht aus“, sagte Said Ghalamkarizadeh, Trainer des TSV Bargteheide, dessen Mannschaft in der 2. Basketball-Regionalliga Nord gegen TuRa Harksheide zurück in die Erfolgsspur gefunden hat.

Bargteheide | Die Basketballer des TSV Bargteheide habe ihre zweite Saisonniederlage in der 2. Regionalliga Nord gut verdaut und vor heimischer Kulisse zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit 97:65 (44:36) setzten sich die Bees gegen TuRa Harksheide durch und schoben sich mit nunmehr sechs Punkten nach fünf Spielen auf den vierten Tabellenplatz vor. In Euphorie ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.