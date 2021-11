2. Basketball-Regionalliga : Starke Abwehrleistung: TSV Bargteheide legt Auswärtssieg bei Blau-Weiß Ellas nach

Dass der TSV Bargteheide in der 2. Basketball-Regionalliga Nord seinen zweiten Sieg in Folge feierte, lag an einer guten Abwehrleistung – und am starken Steffen Hönicke, der 25 Punkte gegen Blau-Weiß Ellas verbuchte.

Bargteheide | Obwohl erneut nur mit einem Mini-Kader angetreten, haben die Basketballer des TSV Bargteheide in der 2. Regionalliga Nord ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert. Die Bees setzten sich mit 85:57 (45:28) bei Blau-Weiß Ellas durch, stockten ihr Punktekonto auf acht Zähler auf und behaupteten damit Tabellenplatz vier. Weiterlesen: TSV Bargteheide feiert ...

