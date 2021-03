Bad Oldesloe : Stadtbibliothek öffnet nach Shutdown unter Corona-Bedingungen

Nach dem Shutdown öffnet auch die Stadtbibliothek in Bad Oldesloe wieder, allerdings mit Corona-Beschränkeungen.

Bad Oldesloe | Auch Büchereien waren vom Corona-Shutdown betroffen. Da machte die Stadtbibliothek in der Kreisstadt keine Ausnahme. Jetzt darf sie unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und natürlich mit Maskenpflicht wieder öffnen. Unter der Woche ist sie jeden Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, abgesehen vom Ruhetag am Mittwoch. Am Sonnaben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.