Nach Blitzeinschlag bei Brunstorf : B207 drei Stunden für Baumfällung gesperrt

Die B207 musste bei Brunstorf am 26. Mai voll gesperrt werden, weil die Feuerwehr eine große Linde fällte.

Brunstorf | Feuerwehrleute mussten am Mittwochnachmittag, 26. Mai, an der Bundesstraße 207 zwischen Brunstorf (Kreis Herzogtum-Lauenburg) und Dassendorf eine mächtige Linde fallen, die bereits am Freitag von einem Blitzeinschlag getroffen worden war. „Der Baum war unserer Einschätzung nach nicht mehr standsicher, deshalb mussten wir ihn abnehmen“, sagte Jörg Olle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.