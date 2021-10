Fußball-Oberliga Süd : Katerstimmung beim SV Preußen Reinfeld nach 1:7-Pleite in Eichede

Die 1:7-Klatsche im Stormarnderby der Fußball-Oberliga Süd beim SV Eichede hat Spuren beim SV Preußen Reinfeld hinterlassen. Mit einer internen Feier und einem Testspiel soll der Katerstimmung entgegengewirkt werden.

Reinfeld | Katerstimmung herrscht beim Fußball-Oberligisten SV Preußen Reinfeld nach der 1:7-Derbyklatsche am Sonntag, 26. September, gegen den SV Eichede. „Auch nach mehreren Nächten Schlaf, fühlt es sich nicht besser an. Es fällt mir immer noch schwer, zu erklären, wie so ein Ergebnis zustande kommen kann“, sagt SVP-Chefcoach Pascal Lorenz, der mit seiner Mann...

