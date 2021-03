Blutspenden in Corona-Zeiten : DRK Reinfeld bittet um weitere Blutspenden

Das Deutsche Rote Kreuz in Reinfeld bittet um weitere Blutspenden auch und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie.

Reinfeld | Auch in Zeiten der Corona-Pandemie bietet das DRK regelmäßig Blutspendetermine an. Der DRK-Ortsverein Reinfeld bittet am Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. März, jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr zum Blutspendetermin in die Matthias-Claudius-Schule am Marktplatz. Hygiene- und Schutzmaßnahmen Bei den Spendeterminen gelten weiterhin zahlreiche Schu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.