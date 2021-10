Bad Oldesloe : Jörn Schädel als neuer Vorsitzender des DRK gewählt

Jörn Schädel löst Peter Bollmann als Vorsitzenden des Deutschen Roten Kreuz in Bad Oldesloe ab.

Bad Oldesloe | Ein Wechsel an der Spitze gibt es beim Deutschen Roten Kreuz in Bad Oldesloe. Auf der aktuellen Mitgliederversammlung wurde Jörn Schädel einstimmig zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt, wie der Ortsverein mitteilt. Peter Bollmann konzentriert sich auf Präsidentenamt Der ehemalige Vorsitzende, Peter Bollmann, rückt in der Kreisstadt ins zweite G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.