Discounter Neubau : Baubeginn Aldi-Markt in Trittau wohl Ende des Jahres

Ab Ende des Jahres soll auf dem alten Edeka-Gelände in Trittau eine neue Aldi-Filiale entstehen.

Trittau | Eine Menge Bewegung gab es unter Trittaus Supermärkten in den vergangenen Jahren. Dort, wo bis 2019 Edeka Süllau ansässig war, soll Ende des Jahres ein neuer Aldi entstehen. Markt-Öffnung für Mitte 2022 geplant Noch ist nicht ganz klar, wann die Bagger an der Poststraße in Trittau für den Bau des neuen Aldi-Marktes vorfahren werden. „Wir hoffen,...

