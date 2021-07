Ende nach 276 Jahren : Reinfelds Kult-Gasthof „Kalkgraben“ schließt für immer

Der Zeitgeist und Corona sowie eine Baustelle direkt nach dem ersten Shutdown waren zu viel für der Betreiberehepaar in der Karpfenstadt.

Reinfeld | Das Telefon klingelt nochmal im Gasthof Kalkgraben in Reinfeld. Eine Familie aus Hamburg möchte einen Tisch reservieren – wie schon so viele Male zuvor. Es sind treue Stammgäste. „Als ich ihnen sagte, dass wir am 31. Juli für immer schließen, waren sie sehr traurig“, sagt Helwig Tamke, der gemeinsam mit seiner Frau Corinna Klaus-Tamke seit 22 Jahre...

