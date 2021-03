Abstiegskampf in der 3. Liga : VfB Lübeck gelingt die erhoffte Überraschung gegen Rostock

Der in der 3. Liga abstiegsbedrohte VfB Lübeck hat überraschend Aufstiegskandidat Hansa Rostock in die Knie gezwungen.

Lübeck | Nach 13 sieglosen Spielen in Folge war die Erleichterung am Mittwoch ebenso groß wie die Überraschung: Der VfB Lübeck hat im Abstiegskampf der 3. Liga ein Lebenszeichen gesendet und den Tabellenzweiten FC Hansa Rostock mit 1:0 (0:0) bezwungen. Den Siegtreffer für das Schlusslicht erzielte dabei ausgerechnet Soufian Benyamina, der in seiner Karriere 82...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.