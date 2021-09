Fußball-Kreisliga Süd : VfR Todendorf gelingt gegen SSV Großensee der Befreiungsschlag

Während der VfR Todendorf in der Fußball-Kreisliga Süd gegen den SSV Großensee den ersten Saisonsieg verbuchte, hat Spitzenreiter TSV Trittau seine Erfolgsserie auf nunmehr sechs Spiele ohne Niederlage ausgebaut.

Kreis Stormarn | 16 Treffer in zwei Spielen: Die Stormarner Teams in der Fußball-Kreisliga Süd geizten am Wochenende nicht mit Toren. Der VfR Todendorf schoss sich dabei nach holperigem Saisonstart im Stormarnderby gegen den SSV Großensee den Frust von der Seele, während Spitzenreiter TSV Trittau seine Pflichtaufgabe bei der SG Wentorf souverän löste. VfR Todendorf...

