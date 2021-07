Fußball-Regionalliga Nord : 0:1 gegen Superligist: Für VfB Lübeck war in Dänemark mehr drin

Eine gute Leistung, aber kein Tor: Fußball-Regionalligist VfB Lübeck kassierte im zweiten Testspiel beim dänischen Erstligisten Vejle BK eine knappe 0:1 (0:1)-Niederlage.

Vejle | Es wäre ein guter Zeitpunkt für den ersten Treffer im neuen Dress gewesen: In der vierten Minute besaß Malek Fakhro die große Chance, den VfB Lübeck im Testspiel beim dänischen Superligisten Velje Boldklub in Führung zu schießen. Doch der Neuzugang des Fußball-Regionalligisten scheiterte per Strafstoß, verlor am Ende mit den Grün-Weißen 0:1 (0:1) und ...

