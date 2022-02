Fußball-Regionalliga Nord : Spannung pur: VfB Lübeck erkämpft sich in Unterzahl den entscheidenden Punkt

Punktlandung: Mit dem erforderlichen Remis gegen die SV Drochtersen/Assel hat sich der VfB Lübeck am Samstag, 26. Februar, in einem dramatischen Spiel für die Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord qualifiziert.

Lübeck | Der VfB Lübeck hat mit einem wahren Kraftakt am Samstag, 26. Februar, die Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord erreicht. Ein hart erkämpftes 2:2 (1:1)-Unentschieden im entscheidenden Nachholspiel gegen die SV Drochtersen/Assel reichte den Grün-Weißen, um den fünften Tabellenplatz zu behaupten und den Gegner in die Abstiegsrunde zu schicken. ...

