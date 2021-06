VfB Lübeck : Drei Neue für den Neuaufbau in der Regionalliga Nord stehen fest

Für seinen Neustart in der Fußball-Regionalliga Nord hat Drittliga-Absteiger VfB Lübeck die ersten Entscheidungen nach einem dreitägigen Probetraining getroffen und die ersten Neuzugänge präsentiert.

Lübeck | Drei Tage lang hatte der VfB Lübeck in sechs Trainingseinheiten insgesamt 24 externe Spieler gesichtet, die sich für einen Vertrag für die kommende Regionalliga-Saison empfehlen wollten. Das Angebot richtete sich in erster Linie an Spieler, die in den vergangenen Monaten pandemiebedingt nicht im Spielbetrieb standen und somit nicht auf klassischem Weg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.