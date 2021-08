Fußball-Regionalliga Nord : Landesderby gegen SC Weiche erste Reifeprüfung für den VfB Lübeck

Das erste Auswärtsspiel der noch jungen Saison führt den VfB Lübeck am Freitagabend nach Flensburg. Im Landesderby beim SC Weiche hoffen die Grün-Weißen in der Fußball-Regionalliga Nord auf den dritten Sieg in Folge.

Lübeck | Unter Beweis stellen konnte Eric Gründemann seine Qualitäten bislang nicht, obwohl der VfB Lübeck bereits zwei Spiele in der Fußball-Regionalliga Nord bestritten hat. Beim 3:0-Auftaktsieg gegen den FC St. Pauli II musste der VfB-Torhüter nur einen Ball parieren. Und auch beim 7:0-Kantersieg zuletzt gegen Altona 93 war es lediglich ein Torschuss, den d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.