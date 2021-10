Jahreshauptversammlung : VfB Lübeck hat einen neuen Aufsichtsrat

Ein neuer Aufsichtsrat wurde am Montag, 25. Oktober 2021, von den 169 anwesenden Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung des VfB Lübeck in der Hansehalle gewählt. Der wird nun einen neuen Vorstand bestellen.

Lübeck | Trotz sportlicher Sorgen und finanziell schwieriger Lage verlief die Jahreshauptversammlung des VfB Lübeck am Montagabend, 25. Oktober 2021, in der Hansehalle äußerst harmonisch. Die 169 anwesenden stimmberechtigten der insgesamt 1166 Mitglieder bedachten Vorstandssprecher Thomas Schikorra und Finanzvorstand Andreas Popien mit viel Applaus, nachdem be...

