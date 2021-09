Fußball-Regionalliga Nord : VfB-Coach Lukas Pfeiffer: „Wir wissen, was dieses Spiel bedeutet“

Freitagabend, Flutlicht, 6000 Zuschauer: Fußballer, Fans und Funktionäre fiebern dem Lübecker Stadtderby in der Regionalliga Nord entgegen. Wir sprachen mit VfB-Coach Lukas Pfeiffer vor dem Duell mit dem 1. FC Phönix.

Lübeck | Das letzte Stadtderby zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Phönix ist 32 Jahre her. Aus dem aktuellen Kader der Grün-Weißen war damals lediglich Mirko Boland (34) schon auf der Welt. Dennoch ist die Vorfreude beim VfB riesig – auch, weil rund 6000 Zuschauer am Freitagabend, 1. Oktober, auf der Lohmühle das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Regionall...

