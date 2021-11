1. Badminton-Bundesliga : TSV Trittau hofft im Landesderby gegen Blau-Weiß Wittorf auf Außenseitersieg

Tabellarisch ist der TSV Trittau in der Badminton-Bundesliga unter Druck geraten. Mit einem Außenseitersieg im Landesderby gegen Blau-Weiß Wittorf soll der Anschluss an das gesicherte Mittelfeld hergestellt werden.

Trittau | Als Favorit wird der TSV Trittau in der 1. Badminton-Bundesliga am Samstag, 20. November, um 15 Uhr nicht in sein Heimspiel gehen. Doch Derbys haben – so zumindest sagt es der Volksmund – ihre eigenen Gesetze. Und so hoffen die Stormarner auf ein Erfolgserlebnis gegen Landesrivale Blau-Weiß Wittorf. Der TSV, zuletzt 5:2-Sieger gegen Lüdinghausen, b...

