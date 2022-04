3. Tischtennis-Bundesliga : Klassenerhalt verpasst: TSV Bargteheide verliert gegen Velbert II

Nur ein Sieg hätte den TSV Bargteheide noch vor dem Abstieg aus der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord retten können. Den aber verpassten die Stormarner am Sonntag, 3. April, beim SV Union Velbert II.

Bargteheide | Der TSV Bargteheide ist nach einer 3:6-Niederlage beim SV Union Velbert II aus der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord abgestiegen. Mit zwei Siegen gegen die Füchse Berlin (6:4) und TTS Borsum (6:1) zog der SVH 1945 Kassel (11:25 Punkte) in der Tabelle am Sonntag, 3. April, an den Stormarnern (9:27) noch vorbei. „Wir nehmen das sportlich. Kassel hat sic...

