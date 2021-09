Fußball-Verbandsliga Süd : TSV Bargteheide findet gegen TuS Hoisdorf zurück in die Spur

In der Verbandsliga Süd hat sich ein Dreikampf um die Tabellenspitze entwickelt. Der WSV Tangstedt führt das Klassement vor dem SSC Hagen und dem TSV Bargteheide an, der gegen den Hoisdorf zurück in die Erfolgsspur fand.

Kreis Stormarn | Dank eines 2:1-Erfolgs im Topspiel gegen den SV Todesfelde II hat der WSV Tangstedt die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga Süd behauptet. Dem WSV dicht auf den Fersen bleibt der SSC Hagen Ahrensburg, der sich mühelos mit 4:0 beim SSV Güster durchsetzte. In die Erfolgsspur zurück fand der TSV Bargteheide. Nach der ersten Saisonniederlage zu...

