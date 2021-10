2. Basketball-Regionalliga : TSV Bargteheide feiert klaren Heimsieg gegen BG Halstenbek/Pinneberg

Zweites Heimspiel, zweiter Sieg – aber noch lange kein Grund abzuheben, wie Trainer Said Ghalamkarizadeh nach dem 90:71-Erfolg des TSV Bargteheide in der 2. Basketball-Regionalliga gegen BG Halstenbek/Pinneberg betonte.

Bargteheide | Wo die Reise in dieser Saison für die Bees hingehen wird, vermag Said Ghalamkarizadeh noch nicht zu sagen. „Erst wenn wir gegen alle Mannschaften einmal gespielt haben, werden wir das absehen können“, sagte der Coach des TSV Bargteheide, der mit seinem Team nach der 64:69-Pleite vor Wochenfrist gegen die Itzehoe Eagles II zurück in die Erfolgsspur gef...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.