Fußball-Oberliga Süd : SV Preußen Reinfeld startet mit drei Rückkehrern in die Wintervorbereitung

Verspätet, aber nicht unvorbereitet steigt der SV Preußen Reinfeld am Dienstag, 18. Januar, in die Wintervorbereitung ein. Für die Stormarner geht es bereits am 12. Februar in der Fußball-Oberliga Süd wieder um Punkte.

Reinfeld | Während Kreisrivale SV Eichede sich seit einer Woche wieder im Training befindet und bereits das erste Testspiel absolviert hat, steigt der SV Preußen Reinfeld erst am Dienstag, 18. Januar 2022, in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Oberliga ein. Untätig aber waren die Schützlinge von SVP-Coach Pascal Lorenz zuletzt nicht. ...

