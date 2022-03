Fußball-Oberliga Süd : SV Preußen Reinfeld fordert Spitzenreiter SV Todesfelde heraus

Zwei Siege zuletzt haben das Selbstvertrauen des SV Preußen Reinfeld gestärkt. Am Sonntag, 6. März, aber sind die Stormarner in der Fußball-Oberliga Süd gegen Tabellenführer SV Todesfelde dennoch klarer Außenseiter.

Reinfeld | Ein dickes Brett hat der SV Preußen Reinfeld in der Fußball-Oberliga Süd zu bohren. Die Stormarner empfangen am Sonntag, 6. März, um 14 Uhr Spitzenreiter SV Todesfelde. Gespielt wird erstmals in diesem Jahr auf der heimischen Anlage am Bischofsteicher Weg, nachdem die Stormarner zuletzt auf den Kunstrasenplatz des Krummesser SV ausgewichen waren. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.