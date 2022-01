Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede trennt sich von Trainer Denny Skwierczynski

Fußball-Oberligist SV Eichede hat am Montagabend, 10. Januar 2022, überraschend die Trennung von Trainer Denny Skwierczynski bekannt gegeben. Ein Nachfolger steht bereits fest und kommt aus den eigenen Reihen.

Steinburg | Im besten Fall wird Denny Skwierczynski den SV Eichede zum Meistertitel in der Fußball-Oberliga und zum Aufstieg in die Regionalliga Nord führen. Es wäre ein erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen Amtszeit als Chefcoach. Wie der Verein am späten Montagabend, 10. Januar, bekannt gab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 47-jährigen Chefco...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.