Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede will mit Sieg beim FC Dornbreite zurück an die Tabellenspitze

Nach einer verspielter 3:0-Pausenführung zuletzt gegen den TSV Pansdorf will der noch unbesiegte SV Eichede in der Fußball-Oberliga mit einem Auswärtssieg beim FC Dornbreite wieder zurück an die Tabellenspitze kehren.

Steinburg | Auch nach zehn Spielen ist der SV Eichede in der Fußball-Oberliga als einzige Mannschaft noch unbesiegt. Das 3:3-Unentschieden zuletzt gegen den TSV Pansdorf aber hat die Stimmung beim Herbstmeister der Südstaffel getrübt. „Ich habe einige Nächte schlecht geschlafen und gegrübelt, wie es zu diesem Ergebnis kommen konnte“, sagt Denny Skwierczynski, des...

