Frauenfußball-Oberliga : SSC Hagen Ahrensburg will Siegesserie beim Kieler MTV ausbauen

Sieben Spiele, sieben Siege: In der Frauenfußball-Oberliga ist der SSC Hagen Ahrensburg das Maß aller Dinge. Am Sonntag, 14. November 2021, muss der Ligaprimus beim Kieler MTV ran – und will den Verfolger distanzieren.

Ahrensburg | „Der Weihnachtsmann ist kein Osterhase“ hatte Bayern Münchens ehemaliger Manager und Präsident Uli Hoeneß einmal gesagt und damit verdeutlicht, dass im Fußball die Herbstmeisterschaft keinen großen Wert hat. Olaf Petersen aber hat dennoch dieses Etappenziel ausgerufen: „Wir wollen auch Weihnachten noch Tabellenführer sein“ sagt der Coach der Oberliga-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.