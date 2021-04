SH Netz investiert in Stormarn : 25 Millionen Euro fließen in Stormarns Strom- und Gasnetze

SH Netz investiert im laufenden Jahr rund 25 Millionen Euro in die Strom- und Gasnetze im Kreis Stormarn.

Ahrensburg | Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) investiert im großen Stil und wird trotz Corona-Krise in diesem Jahr rund 25 Millionen Euro in Strom- und Gasnetze im Kreis Stormarn spülen. Versorgung sichern „Konkrete Projekte im Strombereich sind unter anderem Baumaßnahmen in den Umspannwerken Braak und Lübeck-Niendorf, das im Kreis Stormarn sowohl Kunden vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.