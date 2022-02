Regen sorgt für Hochwasser : Der Lütjensee drohte Restaurantparkplatz zu überschwemmen

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage sorgen für Hochwassersituationen an Teichen und Seen in Stormarn. So auch direkt am bekannten Gasthof Seebergen am Lütjensee.

Lütjensee | Nach dem ersten Einsatz überhaupt für die neue Feuerwehrbereitschaft Technische Hilfe (FBTH) in Stormarn am Sonntag, 6. Februar, folgte am Montag direkt der zweite Einsatz. Am Sonntag hatten die Feuerwehrleute ein Wohnhaus mit Ladenlokal am Fürstenhorst in Hoisdorf vor Hochwasser geschützt. Weiterlesen: Erster Einsatz für neue Feuerwehrbereitschaft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.