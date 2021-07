Vorbereitung für den Warntag : Sirenen-Probealarm im Kreis Stormarn

Am 10. Juli werden die Sirenen im Kreisgebiet getestet. Es handelt sich um eine technische Überprüfung.

Bad Oldesloe | Im Kreis Stormarn erfolgt am Samstag, 10. Juli, ein Sirenen-Probealarm. Dieser dient der technischen Überprüfung der Sirenen vor der Durchführung des offiziellen bundesweiten Warntags am 9. September. Probealarm für den Bundeswarntag Am 10. Juli ertönt in Stormarn Punkt 12 Uhr ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton, der besagt „Warnun...

