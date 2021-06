Coronavirus in Stormarn : Kreis beschließt Ende der Maskenpflicht in Innenstädten

Schon zeitnah wird die über Haltestellen und Bahnhöfe hinausgehende Maskenpflicht in den Stormarner Innenstädten aufgehoben werden.

Bad Oldesloe | Die Kreisverwaltung hat auf Nachfrage des Stormarner Tageblatts am Donnerstag, 10. Juni, bestätigt, dass die Maskenpflicht in den Einkaufsstraßen und der Fußgängerzone in Bad Oldesloe am Montag, 14. Juni, gekippt wird. Das erklärte Landrat Dr. Henning Görtz. Es habe hierzu eine Rücksprache mit den Bürgermeistern der Städte und Gemeinden im Kreis st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.