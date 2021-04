Zeugen gesucht : Oberleitung des E-Highway auf der A1 bei Reinfeld beschädigt

Die Oberleitung des E-Highways zwischen Reinfeld und Lübeck ist von Unbekannten beschädigt worden.

Reinfeld | Wie die Polizei jetzt mitteilte wurde am Dienstag, 23. März, eine Beschädigung der Oberleitung des e-Highways an der A1 festgestellt. Laut Polizeisprecherin Jacqueline Fischer muss nach dem Stand der Ermittlungen die Beschädigung zwischen 12 Uhr und 12:45 aufgetreten sein. Oberleitung und Fahrspur beschädigt In Mitleidenschaft gezogen wurden ...

