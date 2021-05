Coronavirus in Stormarn : Corona-Inzidenzwert steigt am Tag der Lockerungen leicht an

Der Corona-Inzidenzwert in Stormarn ist am 6. Mai leicht angestiegen,bleibt aber weiter deutlich unter der 100er-Grenze.

Bad Oldesloe | Am Donnerstag,6. Mai, konnte in Stormarn die Corona-Notbremse gelöst werden. Gleichzeitig stieg der Corona-Inzidenzwert durch 38 bestätigte Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden leicht an. Die 167 positiven Corona-Tests der vergangenen sieben Tage ergeben einen auf 100.000 Kreisbürger umgerechneten Inzidenzwert von 68,4. Einen Tag zuvor stan...

