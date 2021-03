Coronavirus in Stormarn : Inzidenzwert im Kreis steigt auf 91,7

Der Anstieg um 38 weitere Corona-Neuinfektionen lässt den Inzidenzwert im Kreis stormarn auf 91,7 klettern.

Bad Oldesloe | Die Corona-Situation in Stormarn spitzt sich weiter zu. Auch am Freitag musste die Kreisverwaltungen einen weiteren Anstieg des für Lockerungen und Verschärfung von Maßnahmen maßgeblichen Inzidenzwert vermelden. Inzidenzwert steigt weiter auf 91,7 Dieser stieg durch 38 bestätigte Neuinfektionen in nur 24 Stunden auf 91,7. In den vergangenen sieb...

