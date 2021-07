Feuerwehr Bargteheide : Buchenweg nach Wasserohrbruch teilweise überflutet

Die Einsatzkräfte sperrten die Straße. Leck noch in der Nacht geflickt.

Bargteheide | Nach einem Rohrbruch im Bereich des Gehweges wurde am späten Sonnabendabend, 3. Juli, der Buchenweg an der Deviller Strasse in Bargteheide teilweise überflutet. Nachdem Anwohner befürchteten, dass das ausströmende Wasser die Keller ihrer Häuser fluten könnte, informierten sie die Feuerwehr und den Störungsdienst der zuständigen Schleswag. Sperru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.