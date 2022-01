2. Handball-Bundesliga : Keeper Dennis Klockmann bleibt dem VfL Lübeck-Schwartau treu

Als Leistungsträger und Identifikationsfigur bezeichnet Geschäftsführer Daniel Pankofer den erfahrenen Torhüter Dennis Klockmann. Der 39-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim VfL Lübeck-Schwartau verlängert.

Lübeck | Dennis Klockmann wird auch in der kommenden Saison im Tor des VfL Lübeck-Schwartau stehen. Der 39-Jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2023 verlängert und geht in seine neunte Saison beim Handball-Zweitligisten. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Zuvor hatten bereits Finn Kretschmer, Carl Löfström und Jasper Bruhn ihr...

