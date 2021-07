Delta-Variante dominiert : Reiserückkehrer sorgen für Anstieg der Neuinfektionen in Stormarn

Die Delta-Variante des Coronavirus dominiert in Stormarn. Sie macht mittlerweile 75 Prozent der Fälle aus.

Bad Oldesloe | Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt in Stormarn weiter an. Noch sind die Lockerungen nicht in Gefahr, aber die Tendenz zeigt, dass die Situation weiterhin brenzlig ist. Der Kreis teilte mit den Entwicklungen genau im Blick zu haben. Denn gleich zwei Punkte, die seit Wochen befürchtet und vor denen Gesundheitsexperten warten, treten nämlich ta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.