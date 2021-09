Delingsdorf : Diebe klauen Elektronik aus mehreren Autos

Bislang unbekannten Täter haben in der Schäferkoppel und im Pemöllers Weg mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und diverse Lenkräder, Airbags und zwei Navigationsmodule gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Avatar_shz von Susanne Link

30. September 2021, 14:08 Uhr

Delingsdorf | Mehrere Autos wurden in der Nacht von Mittwoch, 29. September, auf Donnerstag, 30. September, in Delingsdorf aufgebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die bislang unbekannten Täter in der Schäferkoppel und im Pemöllers Weg gesehen haben.

Elektronik aus mehreren Autos gestohlen

„Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei neun Pkw Mercedes diverse Lenkräder, Airbags und zwei Navigationsmodule entwendet“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.

Um in die Fahrzeuge zu gelangen, hätten die Täter die hinteren Dreiecksfenster gewaltsam geöffnet.

„Bei jeweils einem BMW, Porsche und Audi wurden von den Fahrzeugen die Außenspiegel und bei dem Audi zusätzlich die Nebelscheinwerfer abgebaut und entwendet“, sagt Fischer. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest.

Zeugen gesucht

Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, kann sich an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 wenden.